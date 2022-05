L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano potrebbe lasciare la società partenopea la prossima stagione. Forte è l’interesse del Manchester United per il giocatore e, di certo, non saranno i 100mln fissati da De Laurentiis per la cessione a fermare il club inglese.

Dunque, quella contro lo Spezia potrebbe essere l’ultima partita di Victor in maglia azzurra.