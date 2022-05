Gazzetta – Mercato di gennaio pieno di flop: tra i bocciati anche un calciatore azzurro

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano fa il punto della situazione sui calciatori flop del mercato di gennaio. Tra i nomi individuati c’è anche l’acquisto di gennaio della società azzurra Axel Tuanzebe in prestito dal Manchester United. Il difensore ha giocato solamente 10 minuti in maglia azzurra esordendo contro la Sampdoria.

“Tra le meteore anche Ullmann (Venezia), Benkovic (Udinese, in campo solo tre minuti), Tuanzebe (Napoli, meno di 10’) e Tressoldi (Sassuolo)”. Si legge sul quotidiano