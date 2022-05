Sky – Il Napoli sonda un nuovo portiere: il nome

Il destino di David Ospina è incerto. Il colombiano ha il contratto in scadenza con il Napoli. Luciano Spalletti a riguardo ha le idee chiare. Infatti, ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di fare il possibile per far rinnovare il portiere, ma nulla ancora è deciso.

In caso di rifiuto da parte del colombiano, il Napoli sta valutando il profilo di un altro portiere. Si tratterebbe di Salvatore Sirigu del Genoa. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza con la società ligure e potrebbe rappresentare un’occasione per gli azzurri, vista la sua esperienza. A riportarlo è la redazione di SkySport.