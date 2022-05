Gaetano: “Andrò in ritiro con il Napoli, il mio sogno è rimanere. Saluterò Insigne domenica, sullo scudetto…”

Gianluca Gaetano ha parlato, a Radio Marte, del suo futuro e della possibilità di rimanere al Napoli per le prossime stagioni.

“Cremonese? Nella seconda parte di stagione ho giocato di più come mediano, come facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Ciò che preferisco fare è la mezzala. Napoli? Io sicuramente andrò in ritiro, il mio sogno è quello di giocare con il Napoli la prossima stagione. Domenica potrei essere al Maradona per salutare Insigne, una bandiera che ha lavorato tanto per essere lì. Mi ha anche fatto i complimenti per la promozione.Io vorrei aiutare la squadra, ho fatto anni di esperienza e ora sono pronto. Scudetto? Pensavo che il Napoli vincesse, in campionato ci sono sempre questi momenti così”.