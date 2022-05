CdM – Napoli, incontro ADL-Fabian: cosa si sono detti e la strategia degli azzurri

Il Corriere del Mezzogiorno parla dell’incontro andato in scena tra De Laurentiis e Fabian, in merito al futuro dello spagnolo.

“L’incontro risale a lunedì sera. Le parti – spiega il quotidiano – hanno espresso le rispettive volontà. Fabian non ha mai nascosto l’intenzione di tornare in Spagna ma ADL non intende far sconti. Il rinnovo si preannuncia come una partita a scacchi: da un lato il giocatore chiede un aumento significativo del suo ingaggio, dall’altro il club disposto a “sacrificarlo” se arrivassero offerte congrue. Nessuno è incedibile, dice spesso De Laurentiis”.