Il Roma – Gli allenamenti riprenderanno domani: giorno di riposo per gli azzurri

Il Napoli riprenderà domani mattina gli allenamenti in vista di Napoli-Genoa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui gli azzurri riposeranno anche oggi: “Un giorno di pausa, un altro di premio. Riprenderà a lavorare domani il Napoli in vista dell’ ultima gara casalinga della stagione. Al Maradona arriverà il Genoa che è in piena corsa salvezza. E quindi non sarà per niente una passeggiata per gli azzurri che a Torino hanno conquistato la dodicesima vittoria in trasferta di questo campionato. Avendo blindato il terzo posto, Spalletti potrebbe dare la possibilità a chi ha giocato meno di avere un po’ di spazio partendo dall’ inizio. Evitando, però, di perdere l’ equilibrio e subire la forza degli avversari che sono molto più stimolati”.