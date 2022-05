Il Roma – Spalletti e ADL: ancora insieme o dubbi sul prosieguo?

Spalletti e ADL dovrebbero continuare insieme a scrivere la storia del Napoli. O forse no?

Secondo l’edizione de Il Roma, di stamane, il futuro non sembrerebbe già scritto. Ecco l’analisi del giornale: “Il timore c’ è. E forse anche la consapevolezza che il Napoli del futuro potrebbe avere un altro allenatore in panchina. Serve chiarezza in questo momento in casa azzurra. Soprattutto dopo aver blindato il terzo posto (che vale 4 milioni in più), Aurelio De Laurentiis e Luciano Spaletti devono far sapere urbi et orbi che cosa vogliono fare dal 30 giugno in poi. Bisogna programmare assolutamente la prossima stagione in campionato e in Champions League. E per farlo ci vuole una unità di intenti. I tifosi sono stufi di questi continui cambiamenti. E sicuramente le parole post Torino dell’

allenatore non hanno tranquillizzato l’ambiente”.