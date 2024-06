KKN – Di Lorenzo, per il Napoli è incedibile. Si apre uno spiraglio per la permanenza. I dettagli del summit con Giuffredi

Valter De Maggio e Carlo Alvino, giornalisti, hanno parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del chiacchierato caso riguardante Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che, secondo alcune voci, avrebbe chiesto la cessione in maniera irreversibile. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis ha delegato ad Antonio Conte, Lele Oriali e Giovanni Manna tutte le questioni sportive, riservandosi solo l’ultima parola sulla questione di acquisti e cessioni. Opererà per quanto riguarda il centro sportivo, suo desiderio. Tra le trattative “delegate”, anche quella relativa a Di Lorenzo.

Nel summit svoltosi ieri insieme all’agente del difensore, il tecnico ha richiesto l’incedibilità di Kvaratskhelia e del capitano, con toni molto pacati. In questo incontro, il tecnico ha reclamato al procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, di far la guerra pur di tenerlo. La risposta dell’agente è stata quella opposta: far di tutto pur di farlo partire. A questo punto, Manna ha mediato poiché la guerra non fa bene a nessuno. È qui che Conte ha reso chiaro che gli errori del passato non contano, e che servirà partire dal suo punto di vista. A questo punto, Manna chiama Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale, distendendo gli animi. Da questo confronto, viene fuori un piccolo spiraglio. C’è una porticina che si è aperta in tutta questa vicenda. Per il Napoli, la sacralità del contratto non va messa in dubbio, e considera Di Lorenzo incedibile. La famosa frase nata nel post Empoli nasce dalla rabbia del tifoso De Laurentiis. Se mancasse il buonsenso, il calciatore potrebbe essere panchinato o addirittura finire in tribuna.