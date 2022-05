Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe richiesto al Fulham uno sconto sul prezzo del cartellino di Zambo Anguissa. La risposta del club londinese però è stata categorica: un secco no, visto anche il grande rendimento messo in mostra dal centrocampista.

In ogni caso il Napoli non si perde d’animo, verserà nelle casse del Fulham la cifra richiesta. Ben 15 milioni di euro per riscattare, in maniera definitiva, il calciatore camerunense.