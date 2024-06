CdS – Napoli su Dovbyk, ma il Girona chiede i 40 milioni della clausola. I dettagli

Artem Dovbyk, centravanti di 26 anni, è uno degli oggetti del desiderio del Napoli. C’è già stato un contatto esplorativo con il suo agente, confermato anche dallo stesso giocatore. L’ucraino, autore di 24 gol in Liga (di cui ha anche vinto il titolo di capocannoniere) tra le fila del Girona, è uno dei profili preferiti da parte della dirigenza partenopea per l’attacco. Su di lui c’è da tempo anche l’Atletico Madrid. Tuttavia, la società catalana non fa sconti: vuole i 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Lo rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.