De Maggio: “Buongiorno? Il Torino ha fatto il prezzo, la palla passa al Napoli”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito del mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle possibili operazioni per la difesa partenopea e in particolare, dei due obiettivi Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Di seguito, le sue parole.

“Buongiorno? Il Napoli lavora sul giocatore: si parla di circa 45 milioni di euro. Dal Torino che ci arriva? Che ora tocca al Napoli, Buongiorno per la società granata è un giocatore molto importante e non si accetteranno contropartite o giochi al ribasso. Il prezzo è fatto e dipenderà solo dalla società azzurra. Il budget per la difesa del nuovo Napoli di Conte è di 40 milioni, potrebbero arrivare due giocatori di cui uno a parametro zero e sto parlando di Hermoso“.