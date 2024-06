La Ssc Napoli, attraverso i suoi profili social, ha diffuso una clip in cui pubblicizza il ritiro estivo di Dimaro Folgarida, che partirà il giorno 11 luglio e sarà il primo vero banco di prova per Antonio Conte, dove potrà svolgere la preparazione per la prossima stagione. In questa, tra i calciatori, è presente anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, il cui futuro potrebbe non essere a Napoli. Che si tratti di un indizio a riguardo? Di seguito, il video.

Sei pronto? 🤩 Manca solo un mese all'arrivo della SSC Napoli a Dimaro Folgarida! ⚽ Ti aspettiamo dall'11 al 21 luglio 2024 per vivere il Trentino assieme alla squadra azzurra! ➡️ https://t.co/u6QPd5P5ON

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2024