Gazzetta – Meret nel mirino della Fiorentina, le ultime

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è parlato del futuro di Alex Meret, portiere azzurro. Pare che il giovane friulano sia entrato nel mirino della Viola, che è in cerca di un primo portiere per la propria rosa. Meret, dal canto suo, potrebbe decidere di cambiare aria, soprattutto in seguito all’errore che l’ha visto protagonista nel match decisivo contro l’Empoli. Ecco quanto scritto sul quotidiano in merito:

“Con l’addio di Dragowski, Terracciano resterà come secondo, ma è aperta la caccia a un primo. Il nome forte per il numero uno è, invece, quello di Guglielmo Vicario, che l’Empoli potrebbe riscattare dal Cagliari per 10 milioni. Una cifra importante, che il club pagherebbe solo con la certezza di poterne poi incassare di più con la cessione. I rapporti tra Fiorentina ed Empoli sono però ottimi le due società devono discutere anche del futuro di Zurkowski, il cui cartellino è di proprietà viola. Probabile, dunque, che venga studiata una strategia comune ad ampio raggio. Nel caso non si trovi un accordo, le strade alternative portano ad altri due portieri italiani: Cragno del Cagliari e Meret, in rotta col Napoli“.