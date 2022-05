Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: blancos a caccia della rimonta con lo schema inedito

Alle ore 21 il Santiago Bernabeu ospiterà la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Si parte dal 4-3 dell’andata in favore degli inglesi, con i blancos chiamati alla rimonta per staccare il pass per la finale. Ancelotti, fresco campione di Spagna, opta per il 4-4-2 con Valverde largo a fare da supporto a Benzema e Vinicius. Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid ( 4-4-2 ): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Benzema, Vinicius.

Manchester City ( 4-3-3 ): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.