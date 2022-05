De Maggio furioso: “Portiere con i piedi buoni? Inutile! Vi svelo quali allenatori la pensano come me”

Il noto giornalista, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sull’uscita dal basso ed il coinvolgimento del portiere nel possesso palla. Queste le sue parole: “Trovo veramente inutile che il portiere debba saper usare bene i piedi! Ai miei tempi si diceva che gli estremi difensori erano ingaggiati solo per parare e guai a concedersi qualche passaggio di troppo. Adesso sembra veramente il contrario ed è, dal mio punto di vista, paradossale. Se un calciatore è bravo tra i pali perchè metterlo in condizioni di rischiare e mandare in fumo quanto di buono fatto vedere.

L’uscita dal basso è la chiave del calcio moderno? Si ma ciò non vale per tutte le filosofie di gioco. Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il campo e di allenare la squadra. Rafa Benitez sarebbe sicuramente d’accordo con me su questo argomento”.