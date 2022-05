Torino, il report dell’allenamento odierno: differenziato per tre calciatori, esami per Sanabria

Il Torino, tramite il sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno in vista del match di sabato contro il Napoli.

“Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. L’allenatore Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, in preparazione al match di campionato contro il Napoli (stadio Olimpico Grande Torino, sabato 7 maggio alle ore 15). Programma differenziato per Bremer, Pjaca e Warming. Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita contro l’Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.