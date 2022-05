Francesco Marolda, giornalista, durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, trasmessa su Canale 8, ha parlato di Dries Mertens: “Il belga non è soddisfatto della stagione, come tutti i napoletani. Infatti, la società pensa solamente che siamo tornati in Champions League mentre la tifoseria partenopea pensa alla grande occasione buttata”.