Il presidente dell’UEFA Alexander Ceferin ha parlato, a Sportske Novosti, dell’idea “Final four” per la Champions League.

“Final Four di Champions League? È una buona idea, ma si perderebbe qualche partita perché non ci sarebbero casa e trasferta, ci sarebbero meno gare quindi anche per i detentori di diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci stiamo lavorando. City-Real? Miglior spot per la Champions. È un mondo diverso”.