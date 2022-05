Sport Mediaset – La qualificazione in Champions non copre la delusione scudetto

La delusione per il mancato scudetto a Napoli è ancora palbabile.

Ne ha parlato l’edizione odierna di Sport Mediaset, secondo cui la vittoria con il Sassuolo avrebbe consegnato una Champions dal retrogusto amore alla banda di Spalletti e compagni. Il Napoli poteva lottare per il sogno tricolore, un percorso che è sfuggito dalle mani dei partenopei in maniera rocambolesca e definitiva con il finale di Empoli, in cui otto minuti disastrosi sono bastati per segnare la parola fine sulle illusioni costruite dallo scarso rendimento delle due avversarie, Milan e Inter.