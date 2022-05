Tommasi: “Calcio italiano? Non c’è una ricetta unica per migliorare. La Serie A scende di competitività”

Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo l’assemblea dell’AIC di questo pomeriggio.

“Come migliorare il calcio itaiano? Ricette uniche non ce ne sono, il ko con la Macedonia è diverso dal precedente con la Svezia. I ragazzi italiani hanno davanti un percorso professionale di qualità inferiore rispetto agli altri campionati. Per anni la Nazionale italiana arrivava da una generazione che aveva fatto molto bene in Europa. Serie A ancora aperta? Forse è un segnale che la competitività rallenta, forse anche le due stagioni post-Covid molto intense hanno stancato le squadre”.