Fabian Ruiz sarà sicuramente un oggetto di mercato, per la squadra azzurra; lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ha tanti ammiratori soprattutto in Spagna. In merito a ciò ha commentato Umberto Chiariello ai microfoni di Campania Sport, in onda su Canale 21.

“Fabian vale 45 milioni? Se qualcuno arriva e me li offre glielo porto in carrozzella, solo un pazzo lo farebbe. Osimhen lo stesso, ha fatto giusto 12-13 gol, non è che abbia fatto chissà cosa di straordinario, parliamoci chiaro”, ha sottolineato Chiariello nel suo intervento.