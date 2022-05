De Siervo: “Basta parlare di gare da giocare contemporaneamente…”

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio anch’io sport su Radio Uno, soffermandosi sulla questione riguardo le gare da disputare in contemporanea.

Questo quanto detto: “Facciamo tutti parte di un grande modello economico, che ha regole semplici. Abbiamo già la regole che se all’ultima giornata si sono partite con in ballo lo stesso obiettivo andranno giocate contemporaneamente. Per il resto il fatto di non giocare in parallelo consente a tutti di seguire meglio il campionato”.

Poi, parentesi sulle risorse: “In Italia siamo leader della pirateria. Se tutti vedessero le partite sul pezzotto nemmeno io sarei qui, non avremmo le risorse per andare avanti. Non è solo un reato, è civilmente inaccettabile abusare del nostro sport preferito. Il calcio si mantiene sui ricavi. E’ uno spettacolo su abbonamento”.