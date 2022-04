Top&Flop MN: Napoli funambolesco. Mertens super ispirato

Ecco a voi il top e flop di giornata, giornata che ha visto al Maradona un grande Napoli, contro un Sassuolo spento.

Top: Tra i tanti top che ci sono oggi, scegliamo però il folletto belga. Dries Mertens continua la sua ottima stagione napoletano; il rammarico è sicuramente quello di non averlo visto prima in coppia con Osimhen. Arriva a quota 11 in campionato, i tifosi sognano la sua permanenza a Napoli che negli ultimi giorni, è sembrata più realistica rispetto a mesi fa.

Flop: Non c’è un peggiore quest’oggi, una nota positiva per mister Spalletti e per tutta la squadra.