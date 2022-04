Sassuolo, Dionisi: “Gli episodi non ci hanno aiutato ma non cerchiamo scuse. Vi spiego dove dobbiamo migliorare”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Si fa fatica a trovare qualcosa che è andato giusto. Il responsabile sono io, quando parti subito sotto di due gol contro il Napoli poi è difficile. Non siamo entrati bene in campo e gli episodi non ci hanno aiutato, ma non bisogna trovare colpevoli altrimenti sarebbe troppo semplice scaricare la responsabilità, che resta di chi allena la squadra. Il Napoli veniva da una sconfitta pesante mentre noi venivamo da un match dove avevamo speso tanto, giocato bene anche se non eravamo contenti del risultato. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, siamo poco fisici e abbiamo bisogno di più attitudine nell’andare al duello, sembra che non ci siamo in area! Comunque stiamo facendo un buon percorso anche se ora siamo delusi, ma questo potrebbe farci bene per la prossima perchè avremo tante motivazioni per le ultime tre gare”.