Auriemma: “ADL  è comparso questa mattina per chiedere spiegazioni”

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, analizzando il momento negativo del Napoli:

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è comparso questa mattina a Castel Volturno per chiedere spiegazioni su quanto successo nell’ultima giornata di campionato, non essendoci stato Empoli, dove erano invece presenti il figlio Edo, all’allenatore Luciano Spalletti ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli”.

“Una cosa, però – ha sottolineato il noto giornalista sportivo – la vorrei dire: questa visitina, se fossi stato nei panni del presidente, l’avrei fatta più spesso e prima, perché il patron deve essere presente quando c’è in palio uno scudetto e la stagione non sta andando come sperato. Una presa di posizione, in particolare, l’avrei fatta subito dopo Napoli-Fiorentina, quando già si era capito che si stava andando verso una determinata direzione”.