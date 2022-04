Tmw – Il Napoli è sulle tracce di un giovane dell’Empoli

Mattia Viti, difensore dell’Empoli classe 2002, sarà uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato. Il giovane centrale è seguito da mezza Italia, in particolare dal Napoli, estimatore della prima ora. Sulle sue tracce però ci sono anche Atalanta, Lazio e Sassuolo, senza tralasciare le milanesi che però sembrano intenzionate a chiudere per altri calciatori. Il nome piace anche all’estero, in particolare al Bayer Leverkusen, che sarebbe disposto a fare follie per assicurarsi il talento empolese. A riportare è Tuttomercatoweb.