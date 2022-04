Fabbroni: “Se vuoi vincere, ti servono giocatori che sappiano farlo”

Mario Fabbroni, cronista, ha detto la sua ai microfoni di Canale 21; ecco quanto detto:

“Il Napoli punta troppo sulla costruzione dal basso? La critica da fare è un’altra: si vince quando, in campo e in panchina, c’è chi sa come si vince. Potete menarla come volete, ma l’eccezione non c’è stata neanche con Sarri: bellissimo gioco, ma vittorie zero. Il concetto è: se vuoi vincere, ti servono giocatori che sappiano farlo, dei tecnici che abbiano vinto. Serve esperienza dove ci sono giovani”.

“Soprattutto – ha proseguito il giornalista sportivo – serve portare un’altra dote: l’agonismo. Questo è sport, non è danza classica. La cosa che dà più fastidio è vedere Piotr Zielinski non prendersi la responsabilità di fare nemmeno un tiro in area. Sono rabbrividito: aveva la palla sul sinistro, stava perdendo e, invece di tirare, ha appoggiato al compagno, perché è meglio che a sbagliare sia un altro… Ma che roba è?!” ha sbottato il cronista”.