Il giornalista Umberto Chiariello si esprime sul mancato rilancio del Napoli in chiave scudetto, durante la trasmissione “Club Napoli All News” ha dichiarato:

“Mi dispiace per lo scudetto ma il Napoli deve restare concentrato, ovviamente anche Spalletti andrà confermato e ci sono 5 partite fondamentali da vincere. Il mister ha fatto degli errori come con la Roma, è l’uomo giusto per il Napoli però visto il piazzamento Champions”.