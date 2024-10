KKN – Kvaratskhelia, c’è un’offerta ufficiale del Napoli per il rinnovo del contratto di oltre 5 milioni annui. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato un’ultima di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il Napoli ha effettuato un’offerta ufficiale a Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. Si ricorda che il georgiano percepisce poco più di un milione di euro, risultando tra i calciatori meno stipendiati della rosa. Di seguito, i dettagli della notizia.

“Kvaratskhelia? Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello scudetto. Il Napoli gli ha proposto 5.4 mln di euro l’anno più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Poi se c’è un club che offrisse il doppio rispetto all’offerta del Napoli e il calciatore decidesse di non rinnovare allora la società azzurra s’aspetta un’offerta congrua dal club che ti offre così tanto“”“.