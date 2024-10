Verso Napoli-Lecce, il report allenamento dei salentini

Il Lecce continua la propria preparazione in vista del match in trasferta contro il Napoli di sabato 26 ottobre di pomeriggio. Di seguito il report dell’allenamento odierno:

“Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Napoli, nella quale mister Gotti dovrà fare a meno di Gallo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Assente Bonifazi, hanno svolto un lavoro personalizzato Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwinski. Domani la squadra sosterrà un allenamento al mattino, sempre ad Acaya”.