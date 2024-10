Napoli-Lecce, svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte. I dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, tornerà a parlare in conferenza stampa in occasione della partita casalinga con il Lecce, che si disputerà il giorno sabato 26 ottobre alle ore 15:00. In questa, si può parlare del recupero di alcuni calciatori infortunati come Alex Meret e Stanislav Lobotka. Come di consueto da quando il tecnico salentino siede sulla panchina azzurra, questa si terrà due giorni prima dell’incontro, e non uno come accade di solito. L’evento, si terrà domani giovedì 24 ottobre alle ore 14:30. Come di consueto, MondoNapoli ne fornirà la diretta testuale.