Cds – Conte pensa al turnover con il Lecce; Rafa Marin e Juan Jesus titolari

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte riguardanti l’undici titolare di Antonio Conte per la gara contro il Lecce: “Non solo l’attacco cambia, c’è il ritorno di Olivera a sinistra dal primo minuto al posto di Spinazzola, , dopo l’iniziale panchina orientata dal faticoso e interminabile viaggio dal Sudamerica dopo gli impegni con l’Uruguay nelle qualificazioni al Mondiale 2026, Conte pensa a qualche variazione anche al centro della difesa. Nella coppia centrale: del resto, Buongiorno e Rrahmani hanno compiuto l’identica trafila di Kvara e Politano tra club e nazionale (anche se Buongiorno ha saltato la prima a Verona per infortunio). Valutazioni in corso, insomma, su Rafa Marin e Juan Jesus: Rafa non ha mai giocato in campionato, neanche un solo minuto, e l’unica apparizione risale alla sfida di Coppa Italia con il Palermo, titolare proprio al fianco di Jesus. Comunque vada, insomma, sarà turnover. Anche Meret è ormai pronto al rientro dopo l’infortunio, mentre a centrocampo dovrebbero giocare i tre che si sono esibiti a Empoli: Anguissa, Gilmour e McTominay. Da valutare la posizione di McTominay: al Castellani, nella ripresa, si abbassò e fu 4-3-3. Possibile la replica anche contro il Lecce“.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres.