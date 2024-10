Pavarese: “Critiche al Napoli di Conte? A lui interessa solo vincere!”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del cammino del Napoli di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Conte ha ricostruito un entusiasmo senza pari, la stagione è finora esaltante. Il merito è anche della società che gli ha messo a disposizione una rosa competitiva. Le critiche? La cosa più importante è vincere, poi come arriva questa vittoria a noi non interessa. La Grande Bellezza di Spalletti è stata indimenticabile, ma è stata dovuta anche da un livello più basso delle rivali. Ora la Serie A è molto più livellata e non ci si può permettere alcun passo falso. Lo scivolone di Verona è servito di insegnamento per tutti allo stesso Conte”.