La Repubblica – Contro il Lecce occasione per Neres; Conte pensa anche a Ngonge

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte potrebbe apportare delle modifiche nel reparto offensivo nella gara del prossimo sabato contro il Lecce: “Conte ha cucito un abito tattico diverso da quello realizzato in estate in cui Politano è diventato l’ago della bilancia: gioca su tutta la fascia. Corre all’indietro, si sacrifica in fase difensiva e naturalmente si fa vedere in zona offensiva. Troppo probabilmente per David Neres che ha caratteristiche diverse. È diventato, dunque, l’alternativa di Kvaratskhelia che è l’attaccante (assieme a Lukaku) con meno compiti di copertura. La soluzione ha funzionato contro il Como (primo gol di Neres in serie A) ma anche contro l’Empoli. All’orizzonte c’è il Lecce e stavolta Conte potrebbe scrivere un copione diverso. Per il 27enne cresciuto nel San Paolo c’è la possibilità di recitare un ruolo da protagonista dal primo minuto. Il calendario prevede due gare in tre giorni (sabato i salentini, martedì la sfida a San Siro contro il Milan) e Neres punta alla prima maglia da titolare in campionato (l’ha già vestita in Coppa Italia con una rete realizzata contro il Palermo) proprio al posto di Kvara. Conte sta pensando di concedere un po’ di riposo anche a Politano, finora indispensabile, e non è da escludere l’ipotesi Ngonge che ha guadagnato la stima e la considerazione dell’allenatore per il suo atteggiamento in allenamento. Non dovrebbero esserci dubbi, invece, per quanto riguarda Romelu Lukaku che ha deluso le aspettative contro l’Empoli uscendo dopo poco più di un’ora. Big Rom è parso in difficoltà e punta al match di sabato con il Lecce per scrollarsi di dosso la brutta prestazione del Castellani mostrando una condizione fisica diversa“.