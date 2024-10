Cds – Napoli-Lecce, il probabile undici titolare; possibilità per Neres e Ngonge

Il Corriere dello Sport ha fatto si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte per la sfida contro il Lecce del prossimo turno di campionato: “Romelu e i suoi fratelli di sinistro. Nuovi di zecca. Almeno per quel che riguarda un tridente, sia chiaro: Lukaku al centro e con lui Cyril Ngonge e David Neres. Tre mancini. Un belga come Rom e un brasiliano di San Paolo: Antonio Conte riflette seriamente sull’ipotesi di servire un attacco completamente inedito – e completamente mancino – in occasione della partita in programma sabato alle 15 al Maradona contro il Lecce“.