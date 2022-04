Questo pomeriggio Paolo Del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Del Genio ha parlato dell’eventuale arrivo di Antonin Barak, centrocampista del Verona, al Napoli in estate. Queste le sue dichiarazioni:

“Barak o Zielinski? Zielinski ha qualcosa di più rispetto al ceco. Barak sta facendo la sua migliore stagione, se viene a Napoli sarei felicissimo. In questo momento bisogna avere il coraggio di dire certe cose, tutti vogliono ‘ammazzare’ Zielinski, ma per me è più forte di Barak. L’anno scorso fu Zielinski a trascinare il Napoli di Gattuso e quest’anno ha portato la Polonia ai Mondiali. Quest’anno ha cominciato bene, nelle grandi partite ha fatto cose importanti ed ore è in calo. Zielinski ha fatto delle cose che Barak se le sogna di notte”.