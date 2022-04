Il tecnico dell’Avellino, Carmine Gautieri, ha voluto difendere il collega azzurro Luciano Spalletti. Questo è quanto emerso da Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti di sicuro non è contento delle ultime sconfitte ma analizza sicuramente la situazione, sapeva benissimo che la squadra avrebbe potuto far meglio. Resta però il fatto che il rendimento in trasferta sia superiore, anche se il primo tempo di lunedì non è da buttare”.