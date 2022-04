Salernitana, vittoria in extremis contro l’Udinese e salvezza ancora possibile

Dopo il successo esterno contro la Sampdoria, arriva un’altra importante vittoria in trasferta per la Salernitana che batte l’Udinese per 0-1 nel recupero della 19esima giornata di Serie A. Decide una rete al 93′ dell’ex Napoli Simone Verdi, che sorprende nettamente la retroguardia friulana. Adesso per i campani la salvezza non è più così tanto lontana. Le tre squadre che si trovano in zona retrocessione, ossia Venezia, Salernitana e Genoa, sono tutte a quota 22 punti e a -6 dal quartultimo posto, ma con le prime due che hanno un’altra partita da recuperare, che le vedrà opposte all’Arechi il 27 aprile.