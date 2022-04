La Repubblica – Il Napoli si migliora rispetto allo scorso anno, ma occorre capire il “caso” del Maradona

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sull’andamento del Napoli in questa stagione, anche rispetto all’anno scorso. Secondo il quotidiano ancora una volta il Napoli non è riuscito a vincere in casa, un rebus quello del Maradona, in quanto la squadra tentenna sempre in casa. La formazione azzurra ha raccolto più punti in trasferta che davanti al proprio pubblico, dove ci si aspetta una condizione più favorevole nella conquista della vittoria. Incomprensibile, in quanto sembra più il dodicesimo avversario. Ieri il Napoli è quasi certamente uscito di scena nella corsa al titolo più ambizioso d’Italia. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, solo una vittoria sulla Roma avrebbe potuto aiutare gli azzurri a tenere testa alle due milanesi. La cura Spalletti ha funzionato solo a metà, forse, perché c’è un dato che non sottolinea la crescita della squadra partenopea rispetto allo scorso anno. Ad oggi, il Napoli ha un solo punto in più rispetto alla scorsa stagione, ma qui addirittura era in lotta per lo Scudetto. Significa che probabilmente che questo campionato è certamente più morbido di quello precedente. Il Milan capolista viaggia alla media punti di 2,151. L’Inter è stata campione con 91 punti, media 2,394. Ma questi numeri evidenziano innanzitutto l’occasione persa per il Napoli, visto che ad ogni modo nessuna delle tre ha dimostrato di essere la vera leader della classifica. Pesano tanto soprattutto i punti persi al Maradona: 37 punti in 16 gare esterne e 30 punti in 17 gare interne. Numeri impressionati che magari non sottolineano altri fattori, come un gioco più definito, la crescita dei singoli come Lobotka ed Elmas, oppure quella maggiore consapevolezza che in qualche modo ha aiutato fin qui. In ogni caso, il Napoli ha partecipato a una corsa scudetto che aritmeticamente non è ancora chiuso. Mancano ancora cinque partite e Inter e Milan devono ancora affrontare alcune big sul proprio cammino.