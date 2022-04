La malinconia di Lorenzo Insigne

L’edizione odierna del Mattino ha scritto del futuro, e quindi della malinconia, di Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà a Toronto:

“Insigne vive questi giorni che lo separano alla partenza con grande malinconia: solo chi non lo conosce pensa che l’ingaggio milionario sia una cosa consolatoria. Non è così: mai sarebbe voluto andare via da qui, avrebbe fatto carte false pur di restare ancora il capitano del Napoli. Non può farci nulla. Fino all’ultimo istante, Insigne ha sperato in un’intesa last-second con De Laurentiis. Ma nessuna proposta è arrivata. Neppure al ribasso. Zero. Ora prima di andare vuole conquistare lo scudetto”.