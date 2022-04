Terminano qui i match di Europa League validi per l’accesso alle semifinali, a sorpresa rinuncia ai propri sogni di gloria il Barcellona che esce sconfitto per 2-3. Risultato di 0-3 per il West Ham che raggiunge uno storico traguardo e ora alza l’asticella delle ambizioni, tempi supplementari per i Rangers nonostante la vittoria per 2-1. Vince e convince la Roma in Conference League, risultato di 4-0.