Alvino difende De Laurentiis: “Ibra era del Napoli, false accuse”

Molto spesso la piazza critica le scelte societarie in sede di mercato, il presidente del Napoli De Laurentiis adotta una strategia ben precisa e poco condivisa. Il giornalista Carlo Alvino risponde così a Kiss Kiss Napoli:

“False accuse alla società, ne ascolto troppe. Non è vero che non compriamo campioni, il Napoli aveva regalato Ibrahimovic ad Ancelotti, poi ci fu l’esonero e andò diversamente. Inoltre non mi sembra di vedere tutti questi campioni in Serie A, gli azzurri rispettano le regole finanziarie”.