L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del Napoli, portando a galla un’importante statistica riguardo Zambo Anguissa.

Infatti, l’ex Fulham è statisticamente indispensabile nel Napoli: gli azzurri, con Anguissa, ha una media-punti di 2,38, estremamente alta. In sua assenza, questo dato scendo a 1,75. Il quotidiano parla di “altra vita”: come passare dalla zona scudetto a quella ai margini della Champions e magari in prossimità della Europa League.