Marino: “Molina richiesto da mezza Europa! Vi dico la mia su Inter e Napoli”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha toccato diversi temi, dal calciomercato alla lotta scudetto. Queste le sue parole: “Non i aspettavo il crollo del Napoli in casa con la Fiorentina! Gli azzurri non avevano approcciato male la partita, è bastato il primo goal dei viola a far cadere tutte le loro sicurezze. Ne sono rammaricato ma la lotta non è ancora finita, mancano sei giornate e tutto può succedere. Dopo la vittoria con la Juventus e la prova di forza con il Verona però, l’Inter e sicuramente la squadra da battere. Considerando anche il calendario, sulla carta meno tosto rispetto a quello delle altre, attualmente sono i grandi favoriti.

Molina? E’ stato una gran colpo per la società e va dato merito assolutamente a tutto lo staff. E’ un ragazzo molto umile che fa del sacrificio la sua più grande virtù. Sulle sue tracce non c’è solo la Juventus però, sono sicuro che in estate si scatenerà un’asta parecchio interessante per l’esterno argentino”.