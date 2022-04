Ag. Zerbin: “Sono convinto che Alessio possa stare al Napoli, intendono puntarci e verrà valutato in ritiro”

L’agente di Alessio Zerbin, esterno in prestito al Frosinone dal Napoli e che sta facendo molto bene in B, ha parlato a Radio Marte.

“Paragone con Insigne? Nasce soltanto dalla posizione in cui giocano, Alessio ha il suo stile. Può giocare in Serie A con un potenziale di alto livello, quest’anno è cresciuto tantissimo. Ha fatto 8 reti da esterno e ne potrebbe fare anche di più. Se migliorerà in fase di conclusione ci riuscirà. Napoli? Sarebbe più facile che giocare in una squadra di livello inferiore e noi siamo convinti che ci possa stare. Dai segnali che abbiamo noi sicuramente intendono puntarci, portarlo in ritiro e valutarlo con attenzione. Lui non è più tanto giovane e ha ragione, perché un ’99. Ci vuole più coraggio ma quando hai dei calciatori come Zerbin e Gaetano, che sono già tuoi, può essere un’ottima idea riportarli dentro. Gaetano è diventato un centrocampista, ruolo che aumenta le sue caratteristiche tecniche minimizzando il gap”.