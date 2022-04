Gazzetta – Kvaratskhelia potrebbe arrivare a parametro zero

Il Napoli ha praticamente Kvaratskhelia in pugno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il calciatore giorgiano potrebbe arrivare in Serie A indirettamente a causa della guerra tra Ucraina e Russa. Attualmente l’attaccante sta giocando presso la Dinamo Batumi, ma è riuscito ad ottenere dalla FIFA lo svincolo dalla sua ex squadra precedente, il Rubin Kazan, proprio per la vicenda che ha colpito tutto il mondo tra russi ed ucraini. Una situazione di cui, dunque, dovrebbe giovare proprio il Napoli nella sessione estiva. L’arrivo di Kvaratskhelia sembra sempre più probabile nei prossimi mesi.