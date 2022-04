Il Mattino – Osimhen dovrà vedersela con Milenkovic: scontro aereo di lusso

Victor Osimhen dovrà vedersela con Milenkovic sul gioco aereo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il nigeriano risulta tra i migliori nel settore “incornate”. Il duello con il serbo della Fiorentina è tutto da vivere: “Degli 11 centri realizzati fin qui in campionato, ne ha segnati già 5 di testa(contro Torino, Venezia, Cagliari, Verona e Udinese), più la zuccata di Leicester in Europa League. Prende l’ ascensore Victor, e salta più in alto di tutti. Lo hanno imparato in serie A, lo hanno imparato in Europa. E infatti quella di oggi sarà una sfida durissima per Osimhen che dalle sue parti dovrà vedersela con Milenkovic: uno dei migliori difensori del campionato sui palloni aerei. Un duello tutto da vivere, perché il Napoli sogna di salire sul concorde che potrebbe portarlo allo scudetto”.

Osimhen dovrà vincere questo duello.