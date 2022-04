Il Mattino – ADL concentrato sul futuro: piace il giovane Cambiaso dal Genoa

ADL pensa già al futuro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il presidente azzurro avrebbe puntato il giovane terzino del Genoa, Cambiaso, per la prossima stagione: “C’è anche il Napoli in corsa per Andrea Cambiaso, l’ esterno sinistro esploso con il Genoa e su cui ci sono le mira anche di Inter, Milan e Juventus. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Giuntoli (che lo segue fin dai tempi dell’ Alessandria) e i dirigenti del Genoa (non sono previsti, al momento, contatti con l’ agente del 22enne, Giovanni Bia) per fare il punto anche sulle richieste genoani che viste le richieste chiede più di 15 milioni. In ogni caso, una operazione che conferma come il Napoli si stia muovendo con anticipo e con l’ obiettivo anche di abbassare età media e monte ingaggi”.