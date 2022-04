Corsa scudetto – Benitez: “Ecco chi è la favorita. Io tifo per…”

Ai microfoni di sky, torna a parlare Rafa Benitez. L’ex allenatore del Napoli si è pronunciato sulla Serie A, soffermandosi sulla lotta per il titolo che quest’anno vede coinvolte Napoli, Milan e Inter.

Di seguito le parole dello spagnolo: “Il Milan ha fatto un campionato fantastico, sta facendo molto bene, però mi sembra che abbia qualche difficoltà a segnare adesso. Credo che l’Inter, con la partite in Europa abbia perso un po’ la concentrazione, ora però potrà essere focalizzato sulla serie A. Il Napoli sta facendo benissimo e Spalletti sta facendo un ottimo lavoro. Credo che tutte e tre abbiano un calendario simile, non giocano tra di loro, quindi sarà importante mantenere la testa e continuare a lavorare duro. Per me il Napoli ha la squadra più bilanciata e credo anche la mentalità giusta. Poi c’è la città che spinge la squadra…. Ho passato due anni fantastici a Napoli. Hanno tante possibilità in attacco, la squadra è solida e palleggia bene. Sono stato benissimo a Napoli. Ho vissuto due anni fantastici. Abbiamo vinto qualcosa, siamo cresciuti tanto, ma soprattuto la tifoseria era vicina a noi e sempre e al fianco della squadra. Anche la città è bellissima. Consiglio sempre ai miei amici di vedere le meraviglie…”