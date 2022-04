Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti si è soffermato ampiamente su Victor Osimhen, che in settimana aveva fatto preoccupare i tifosi dopo un infortunio in allenamento. Queste le parole del mister: “Victor sta bene, ad inizio settimana c’è stato questo avvertimento e abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Domani ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti senza avvertire alcun fastidio. Avere Osimhen è davvero importante, ma non averlo ci ha fatto capire ancora di più la qualità dei calciatori con cui abbiamo a che fare. Ci ha confermato quanto è forte Mertens, quanto è forte Petagna quando ha giocato, quanto è forte Zanoli che non ha mai giocato e alla prima chance ha fatto il Di Lorenzo, Lozano ed Elmas che hanno deciso il risultato. Osimhen è importantissimo ma non va spinto troppo, perché lo distaccate dalla squadra, bisogna tenerlo dentro l’intero gruppo anche se è forte perché la vera forza del Napoli è proprio la squadra”.